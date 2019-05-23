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"السياحة" و"القومي للمرأة" يعلنان خطوات الحصول على ختم المساواة

الخميس 23/مايو/2019 - 01:44 ص
السياحة والقومي للمرأة يعلنان خطوات الحصول على ختم المساواة
جانب من الفعاليات
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أحمد رفعت صديق
 
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اعلنت وزارة السياحة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطوات الحصول على "ختم المساواة" لقطاع السياحة اليوم بأحد فنادق القاهرة .

جاء ذلك بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

يذكر أن مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة يعد أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة وتمكين المرأة والتحول الرقمي".
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