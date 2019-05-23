محافظ البحر الأحمر: الوجبات الساخنة للطلاب تدعم الأسرة بالكامل والمنطقة الأزهرية تدرس تطبيق التجربة (صور)

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قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن الوجبات الساخنة التى تقدم بمدارس البحر الأحمر بالمناطق محدودة الدخل لا توفر الوجبات للطلاب وحسب وانما تدعم الأسرة بالكامل، مؤكدًا تواجد أكثر من طالب من نفس الأسرة يحصل على الوجبات بالمدرسة يؤدى إلى توفير أكثر من 500 جنيه على الأسرة شهريا تمكنهم من قضاء حاجات أخرى للأسرة.



وقال عبدالله، إنه بعد دراسات متعددة أثبتت المنظومة أهميتها ومن أبرز نتائج هذه الدراسات تواجد عدد كبير من الطلاب لا يتناولوا اى وجبات خلال اليوم الدراسى نظرا لظروف أسرهم المادية والذى يؤثر سلبا على أدائهم الدراسى ويترك أثرا معنويا غير جيد لديهم، وبالفعل ازدادت نسبة الحضور بنسبة ٩٠% وارتفاع مستوى أداء الطلاب العلمى وهو ماتهدف إليه المنظومة منذ تنفيذها.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البحر الأحمر مع وفد من وزارة الأوقاف بمكتبه لنقل تحيات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف لدعمه الكامل للأزهر بالمحافظة، ضم الوفد الدكتور على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد على رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، اللواء عادل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للخدمات، ومحمد السيد رئيس البحوث الفنية، وهشام سليمان مدير التفتيش المالى والادارى، وعبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات المحافظة بالأزهر.



وأكد الدكتور على خليل أنه سيتم عرض هذه المنظومة الناجحة على فضيلة الدكتور لدراستها ليتم تطبيقها على مدارس الازهر لتحقيق أهدافها ودعم المزيد من الأسر وتوفير الوجبات لعدد أكبر من الطلاب.



ووجه عبدالله الشكر لفضيلة الدكتور والوفد، مؤكدا على أهمية دور الأزهر فى التعليم ودعم اللغة العربية، كما أشار أن مايقوم به من دعم للأزهر هو واجب على جميع القيادات لأهمية الأزهر ومكانته العالية بين دول العالم.

