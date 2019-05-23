الإسماعيلي يقهر الأهلي بالشباب

عاد الإسماعيلى بنقطة ثمينة من الأهلى متصدر جدول ترتيب الدورى المحلى خلال مباراة القمة التى جمعتهما مساء اليوم فى إطار مؤجلات الجولة الــ18.









الإسماعيلى نجح فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى بتشكيل شهد مشاركة 7 من الناشئين وهم باهر المحمدى قائد الفريق من مواليد 96 وكل من محمد صادق وأحمد أيمن ومصطفى فارس ومحمد الشامى وعبد الرحمن مجدى من مواليد 97 فضلا عن محمد الضرف الذى يعد من مواليد 99.









وعلى مقاعد البدلاء لم يشارك حازم مرسى أصغر لاعب فى المباراة الذى يعد من مواليد 2000 فضلا عن كمال السيد حارس المرمى من مواليد 99 ووجيه عبد الحكيم من مواليد 98.









الفريق الأصفر نجح بقائمة من الشباب فى تحقيق فيما فشلت فيه الفرق أخرى مع الأهلى الذى ينافس على لقب مسابقة الدورى.



