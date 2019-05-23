الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمود متولي
الخميس 23/مايو/2019 - 01:39 ص
أحمد سعد
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قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول أن محمود متولى قائد الفريق تعرض لخلع فى الترقوة ، وذلك على خلفية اصابته فى لقاء الأهلى الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما.
واضاف الشامى فى تصريحات عقب المباراة للموقع الرسمى :”قائد الفريق سيخضع للاشعة لتحديد موقفه ومدة غيابه”.
وعن موقف مصطفى فارس أجاب طبيب الدراويش :”اللاعب الشاب تعرض لشد خفيف فى الخلفية واصابة خفيفة فى الظهر”.
وأتم :”تلك الاصابة لن تمنعه من التواجد فى المباراة المقبلة”.
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