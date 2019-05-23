عفت السادات يكشف عن أول عمل له في الحياة العملية



وأضاف "السادات"، في لقاء مع برنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه على الرغم من قرابته للرئيس الراحل، لم يعمل بالأجهزة السيادية، لأنه كان يميل للعمل الخاص، والقطاع التجاري وهذه كانت رغبته.



وتابع رئيس مجموعة شركات السادات، أن أول عمل له هو توليه إدارة إحدى شركات والده، في محافظة الإسكندرية تعمل في النقل البحري.



قال عفت السادات، رئيس مجموعة شركات السادات، إن أسرة الرئيس الراحل "السادات"، كانت بسيطة ومتواضعة، وكان يتميز بحبه للوطن ورغبته في تحقيق شيء ما للبلاد.