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روجيه لومير يتحسر بعد التعادل مع الصفاقسي

الخميس 23/مايو/2019 - 01:23 ص
روجيه لومير يتحسر بعد التعادل مع الصفاقسي
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محمد أيمن
 
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أبدى روجيه لومير المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي النجم الساحلي آسفه لعدم قدره فريقه على تحقيق الفوز وإلحاق الخسارة بالصفاقسي التونسي لحساب مباريات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.


وحسم التعادل السلبي لقاء كلاسيكو الكرة التونسية بين الصفاقسي والنجم الساحلي والتي جمعت الفريقان الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.


وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أكد لومير أن فريقه كان الأفضل وسيطر على الكرة وسنحت للاعبين أكثر من فرصة لكن اللمة الأخيرة حالت دون تحقيق ذلك.


وأضاف أن النجم الساحلي أهدر خمسة فرص سانحة للتسجيل ولا يمكنني تصديق أن الفريق فشل في الفوز وإكتفى بالحصول على نقطة يتيمية.

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