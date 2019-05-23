الحلقة 17 دفعة القاهرة تتصدر تويتر

تصدرت الحلقة السابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر" في السعودية.





ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة التي شهدت إجهاض نادية، وإصابة عدنان، وعودة نزهة لفهد.







