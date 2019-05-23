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شوبير: الأهلي يصدر بيانا رسميا خلال ساعات بعد التعادل مع الإسماعيلي

الخميس 23/مايو/2019 - 12:55 ص
شوبير: الأهلي يصدر بيانا رسميا خلال ساعات بعد التعادل مع الإسماعيلي
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قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلى سيصدر خلال الساعات القادمة بياناً رسمياً يرفض من خلاله عدم موافقته على خوض لقاء المقاولون العرب قبل بطولة كأس الأمم الافريقية.
 

وقال شوبير عبر قناة أون سبورت :"الأهلى يرغب فى الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.. ويتمسك بحقه فى الحصول على نفس المميزات التي يحصل عليها الزمالك المنافس له على بطولة الدوري هذا الموسم".
 

وكان الاهلي قد تعادل أمام الإسماعيلي 1-1 مساء اليوم ليرفع رصيده للنقطة 74 في صدارة الدوري المصري الممتاز.
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