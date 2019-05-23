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قمر هادي يتصدر تويتر بعد حلقة مثيرة اليوم الأربعاء

الخميس 23/مايو/2019 - 12:53 ص
قمر هادي يتصدر تويتر بعد حلقة مثيرة اليوم الأربعاء
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الفجر الفني
 
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يتصدر مسلسل "قمر هادى" هاشتاج تويتر بعد عرض حلقة اليوم التى شهدت أحداثا مثيرة تعرض لها الفنان هانى سلامة. 


وكانت شهدت حلقة أمس من مسلسل قمر هادى فى إطار من التشويق والإثارة، وتلقى والد مروان أبو المكارم- هادي الجيار- خبر وفاة نجله، داخل المسجد.

أما رجاء - رشدى الشامى - فقد قام بقتل بقتل فتحي- أحمد ثابت- بعدما علمه بتعديه على ابنته سمر- هاجر عفيفي- ، وأدى ذلك الى هروبها بعيدًا . 


وانتهت الأحداث بتلقي هادي أبو المكارم- هاني سلامة- مكالمة تليفونية من شخص مجهول يقوم بتهديده بقتل ابنته فيروز. 

مسلسل " قمر هادى " من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز ويقوم ببطولته كل من هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي .

 

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