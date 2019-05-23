مصيبة جديدة تضرب برشلونة قبل نهائي الكأس

تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة من العيار الثقيل قبل مواجهة فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل.









وأعلن النادي في بيان رسمي غياب حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن ، بشكل رسمي عن نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا يوم السبت المقبل ، بسبب الإصابة.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية وفقًا للمعلومات الواردة من الموقع الرسمي لنادي برشلونة أن تير شتيجن لا يزال يعاني من آلام في ركبته اليمنى المصابة ، وسيستمر في تلقي العلاج خلال الأسابيع القادمة ، وبالتالي سيتم استبعاده عن نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا.





ولعب الحارس الألماني تير شتيجن البالغ من العمر 27 عامًا 49 مباراة إجمالية هذا الموسم ، بما في ذلك 35 مباراة من أصل 38 مباراة بالدوري الإسباني ، بالإضافة إلى مباراتين في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد ، و11 مباراة في دوري أبطال أوروبا ، ومباراة في كأس السوبر الإسباني ضد إشبيلية.





وكان تير شتيجن أحد المفاتيح الرئيسية في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم ، وقدم أداءً جيدًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد للمساعدة في تأهل البارسا إلى المباراة النهائية.





ويحتل تير شتيجن اليوم بمرور 5 سنوات في نادي برشلونة ، حيث وصل الحارس الألماني إلى كامب نو في 22 مايو عام 2014، قادما من بوروسيا مقابل 12 مليون يورو ، وبعد سنتين من التناوب مع الحارس كلاوديو برافو، أصبح تير شتيجن هو سيد مرمى فريق برشلونة. ويحتل تير شتيجن اليوم بمرور 5 سنوات في نادي برشلونة ، حيث وصل الحارس الألماني إلى كامب نو في 22 مايو عام 2014، قادما من بوروسيا مقابل 12 مليون يورو ، وبعد سنتين من التناوب مع الحارس كلاوديو برافو، أصبح تير شتيجن هو سيد مرمى فريق برشلونة.



