حظك اليوم | الخميس 23-5-2019 توقعات خبراء الأبراج والفلك على الصعيدين المهني والعاطفي

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يهتم علم الفلك بتتبع أوضاع الشمس، القمر والكواكب للاستفادة منها في مجال التقويم، كما أنّهم استفادوا منه في دراسة حركة النجوم والأبراج الفلكية، ولذلك ونقدم لكم توقعات خبراء الابراج والفلك خدمة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي حسب توقعات خبراء الابراج والفلك.



حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.



حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.



ومن أبرز مشاهير برج الحمل أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.



حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.



حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.



ومن أبرز مشاهير برج الثور الممثلة الهندية أنوشكا شارما، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.



حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية ممتلكات.



حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك ويمنحك ذلك طاقة وحماسا وقدرة على التفاوض والإقناع وتنظم وقتك وجهدك جيدا.



ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.







حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها، تذكر أن بعض المواقف تتطلب أن يكون الأمر شورى.



حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.



ومن أبرز مشاهير برج السرطان نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يونيو.



حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في منزل العمل واليوم تمنحك الأفلاك إصرارا على مثالية الأداء.



حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يمنحانك حضورا وجاذبية وطاقة أخاذة تساعدك على التواصل مع من تحب.



ومن أبرز مشاهير برج الأسد أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.



حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في منزلك الخامس ويعدك ذلك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.



حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة العاطفية والحب.



ومن أبرز مشاهير برج العذراء رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.







حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة والوضع الفلكي يستدعي الانتباه.



حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع بلوتو في منزل العائلة، فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.



ومن أبرز مشاهير برج الميزان حسن الشافعي، ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.



حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

يوم شيق يحمل إليك نجاحات حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك من زملاء أو رؤساء العمل.



حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يقترن مع بلوتو في منزل العلاقات ويجعلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.



ومن أبرز مشاهير برج العقرب إياد نصار، ويوافق تاريخ ميلاده 9 نوفمبر.



حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في منزل المال واليوم مناسب للتركيز على أمور مادية ومراجعة حساباتك.



حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت والوقت مناسب للتطور والإصلاح.



ومن أبرز مشاهير برج القوس مها أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلادها 28 نوفمبر.



حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو في برجك ويحفز طموحاتك ومهاراتك الاجتماعية وتفرض إرادتك بذكاء.



حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تمدك الأفلاك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.



ومن أبرز مشاهير برج الجدي نيللي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.



حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يقترن مع بلوتو بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.



حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.



ومن أبرز مشاهير برج الدلو محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.







حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.



حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.



ومن أبرز مشاهير برج الحوت آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.