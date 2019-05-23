ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمود جابر: الإسماعيلي يلعب لصالح نفسه.. ولا يهمنا فرحة ناد أخر

الخميس 23/مايو/2019 - 12:33 ص
محمود جابر: الإسماعيلي يلعب لصالح نفسه.. ولا يهمنا فرحة ناد أخر
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
أبدى محمود جابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ارتياحه عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريق.


وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على التعادل، بشكل عام هناك تطور في الأداء وفي المستوى وروح اللاعبين في الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر في النتائج في أخر 3 مباريات".


وتابع :"مباراة اليوم كانت أمام النادي الأهلي التي خاضها وهي مصيرية، ونحن نرغب في تحسين ترتيبنا في الجدول لأنه لا يليق بالنادي الإسماعيلي هذا المركز في الدوري".


وأشار :"النقطة مهمة للغاية، وكنا موفقين ونجحا في استغلال الضغط الذي وضع على لاعبي الأهلي".


وواصل "أمامنا 3 مباريات وسنحاول خلالها تحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من المركز السادس".


وزاد "نعلم أن الأهلي يبني هجماته من خلال الجهة اليسرى لعلي معلول وحاولنا إغلاقها ونزول عبد الرحمن مجدي نقلنا للناحية الهجومية كما أن التغييرات تقوم على التوفيق".


وأتم :"ما يهمني هو فرحة جماهير الإسماعيلي الذي يلعب لصالح نفسه، ولا يهمنا فرحة ناد أخر، ونتمنى أن نقدم أداء يرضي الجميع في الفترة المقبلة".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
2
x
22:00
0
النجوم
الإسماعيلي
0
x
22:00
1
الأهلي