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أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 22-5-2019

الخميس 23/مايو/2019 - 01:13 ص
أبرز أخبار التوك شو الأربعاء 22-5-2019
أبرز أخبار التوك شو الأربعاء
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كساب أحمد - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن طقس الغد الخميس 23 مايو 2019، موضحة أن الطقس سيستمر شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، لطيف ليلًا.

"الأرصاد" تكشف سبب الموجة الحارة وموعد انكسارها
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، سبب الموجة الحارة، موضحة أن هذه الموجة الحارة من سمات فصل الربيع.

صاحب أشهر علامة نصر: كوبري تحيا مصر تحول لمزار سياحي
وتابع "يعقوب"، أن كوبري تحيا مصر تحول لمزار سياحي، لافتًا إلى أنه عندما ذهب لرؤية هذا الكوبري، وجد عروسان يحتفلان عليه.

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتوجه نصائح هامة للمواطنين
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حاليًا ارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة لمدة 72 ساعة، وذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون الغد، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة 45 درجة مأوية، وهي نفس درجة حرارة الصعيد.

أحمد موسى عن بطاقة مشجع: "محدش هيقدر يتاجر فيها"
وتابع أن تلك الآلية مطبقة في كافة أنحاء العالم، حرصا على عدم وجود أي شغب، حيث تقود تلك البطاقات علي تحديد هوية كل مشجع داخل المدرجات، محذرًا من حجز تذاكر وبيعها لهم من قبل المضاربين بالسوق السوداء، معقبًا: "الدولة المصرية لن تسمح بالهرج أو الشغب في البطولة".

التعليم: هذا ما سيتم مع الطلاب الممتحنين ورقيًا
وأضاف "حجازي"، أنه سيتم احتساب الدرجات المعتادة للطلاب الذين تم تحويل امتحاناتهم من إلكتروني للورقي، موضحًا: "في حالة الطالب الذي تم تحويله من النظام الإلكتروني إلى الورقي أى لديه امتحانين وقد يكون لم يستكمل الامتحانين سنعمل على تعويضه".
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