"سنة أولى إسلام".. انطباع "الخواجة ريان" عن الصوم خلال شهر رمضان.. ويؤكد: "عندي أفكار جيدة لتنشيط السياحة"



وعقب اشهاره الإسلام في مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة، عاد ريان إلى محافظة الأقصر، للبدء في تعلم أمور الدين الإسلامي من خلال الدروس الدينية، وتعلم اللغة العربية لقراءة وحفظ القرءان الكريم، ولمدى صعوبة اللغة العربية، لم يستطع خلال الأشهر الماضية سوى حفظ سورتي الفاتحة والصمد، ليحرص على قراءتهما أثناء الصلاة.



وبحلول شهر رمضان الكريم، أصر "ريان" على أداء فريضة الصوم كسائر المسلمين، ليكمل فرائض الاسلام، رغم صعوبة الصوم عليه، للقيام به أول مرة، بعد ولادته بـ48 عامًا، إضافة إلى شدة حرارة الطقس في صعيد مصر، لتزامن حلول شهر رمضان خلال الأعوام الأخيرة في فصل الصيف، على عكس ما تشهده سويسرا من انخفاض كبير في درجات الحرارة، والتي لا تزيد عن 25 درجة حين ارتفاعها في فصل الصيف هناك.



وقال المصور السويسري لـ"الفجر"، إنه حرص منذ اليوم الأول في رمضان، على أداء فريضة الصوم، ووجد صعوبة كبيرة، إلا أن ذلك لم يمنعه من استكمال أداء فريضة الإسلام، وجعله هذا الأمر يشعر تمامًا بمعاناة الفقراء الذين لا يستطيعون شراء الأطعمة، وحث الإسلام على الاحسان لهم.



وأوضح أنه عند قيامه بأي جديد من تعاليم الإسلام يقوم بالقراءة عنه جيدًا في الكثير من الكتب دينيًا وعلميًا، مؤكدًا أنه قرأ عن فوائد الصوم والحكمة منه، لافتًا إلى أن إحدى فوائده التي شعر بها بالفعل، هي الإحساس بالفقير وتذكره يوميًا حين جوعه، مما يؤكد سماحة تعاليم الاسلام في العطف ومد يد العون للمحتاجين.



وعن صعوبة الصوم في شدة الحرارة في الأقصر، قال "ريان" إنه قضى 6 أيام من شهر رمضان في سويسرا، لم يشعر فيهم بالعطش لبرودة الطقس هناك، ولكن الوضع في المحافظة مختلف للحرارة العالية، ورغم ذلك لم تمنعه عن الصيام واعتياده عليه بعد مرور عدة أيام كانت هي الأصعب، فضلًا عن أنه يحضر يوميًا الغداء لوالدته التي تسكن معه في مدينة القرنة، وحضورها مائدة افطاره عند آذان المغرب.



أما عن الأجواء الرمضانية بالمحافظة، أكد ريان أنها تثير اعجباه، حيث يشير إلى حرصه على التجول قبل آذان المغرب لمشاهدة موائد الرحمن التي يقوم بها بعملها بعض الأشخاص لإطعام الصائمين والفقراء، مما يجعله يشعر بالطمأنينة لترابط الناس المودة التي بينهم، بالإضافة إلى حضوره صلاة التراويح التي تجمع العديد من الناس لأداء فرض من فروض الاسلام واجتماعهم على طاعة الخالق.



وعلى جانب آخر، ناشد المصور السويسري الجنسية، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بأنه إيمانًا بحبه لمصر كمواطن مصري، يرغب في طرح فكرة للترويج للسياحة تزيد من التنشيط السياحي بأقل تكلفة مما تقوم به هيئة تنشيط السياحة حاليًا، مشيرًا إلى أنه طرق العديد من أبواب المسؤولين بالمحافظة ولم يستمع له أحد.



184 يومًا منذ اعتناقه الإسلام، والتي بدأ خلالها تعليم أمور الدين السمحة، ليهل عليه شهر رمضان الكريم، ويؤدي فريضة الصوم التي يقوم بها لأول مرة في حياته التي بلغت 48 عامًا."الخواجة ريان".. دانيال بيك سابقًا، مصور سويسري، اعتنق الاسلام في الثامن من شهر ديسمبر الماضي، لما لاقاه من معاملة حسنة من أهالي مدينة القرنة، ويستقر بالبر الغربي من محافظة الأقصر على مقربة من مقابر ومعابد فراعين مصر الذين يعشقهم منذ صغره.