مدير الكرة بالهلال السعودي يستقيل من منصبه

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء من المملكة العربية السعودية أن فهد المفرج مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد قدم إستقالته من منصبه وذلك على الرغم من وجود محاولات عده من أجل إقناعه بالعدول عن القرار.









وكان المفرج قد عاصر خلال الفترة التي تولى فيها منصب مدير الكرة بالزعيم ستة رؤساء للنادي بالإضافة إلى ثمانية مدربين وهم :-





• الكرواتي زلاتكو

• سامي الجابر

• الروماني ريجي كامب

• اليوناني دونيس

• الأوروجوياني جوستافو ماتوساس

• الأرجنتيني رامون دياز

• البرتغالي خورخي خيسوس

• الكرواتي زوران ماميتش





وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أكد أن المفرج قد إتخذ قراره بالرحيل بعد مباراة الزعيم والدحيل القطري والتي جمعت الفريقان يوم الاثنين الماضي لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.









وحقق المفرج خلال الفترة التي قضاها بين جدران إستاد جامعة الملك سعود على بطولة الدوري السعودي في مناسبتين وكأس الملك مرتين وكأس السوبر وكأس ولي العهد مرتين كما وصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا في مناسبتين أعوام 2014 و 2017.



