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سامي مغاوري يكشف تطورا جديدا في الحالة الصحية لـ مصطفى حشيش

الخميس 23/مايو/2019 - 12:16 ص
سامي مغاوري يكشف تطورا جديدا في الحالة الصحية لـ مصطفى حشيش
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الفجر الفني
 
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أكد الفنان سامي مغاوري عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن حالة الفنان مصطفى حشيش بدأت تتحسن، مضيفا أنه يتواجد الآن فى أحد غرف العناية المركزة بمستشفى الجلاء، وسوف يتم نقله لأحد الغرف العادية غدًا بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.

 
كان الفنان مصطفى حشيش قد دخل المستشفى وحُجز فى العناية المركزة بعد تشخيص حالته بوجود مياه فى الرئة، كما أنه يعانى من ضعف فى عضلة القلب.
 
أما عن حالة الفنان محمد نجم، قال "مغاورى" إن النجم الكوميدى مازال يرقد فى غرفة العناية المركزة ولم يتخذ الأطباء قرارا بخروجه إلى إحدى الغرف العادية. 
 
كانت الحالة الصحية للفنان الكوميدى الكبير محمد نجم قد تدهورت بعد دخوله العناية المركزة  بسبب إصابته بجلطة دماغية، دخل على إثرها فى غيبوبة، حسبما أكد أحد أقاربه  لـ" اليوم السابع"، مؤكدا أن حالته حرجة.
 
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