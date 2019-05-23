سامي مغاوري يكشف تطورا جديدا في الحالة الصحية لـ مصطفى حشيش

أكد الفنان سامي مغاوري عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن حالة الفنان مصطفى حشيش بدأت تتحسن، مضيفا أنه يتواجد الآن فى أحد غرف العناية المركزة بمستشفى الجلاء، وسوف يتم نقله لأحد الغرف العادية غدًا بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.





كان الفنان مصطفى حشيش قد دخل المستشفى وحُجز فى العناية المركزة بعد تشخيص حالته بوجود مياه فى الرئة، كما أنه يعانى من ضعف فى عضلة القلب.

أما عن حالة الفنان محمد نجم، قال "مغاورى" إن النجم الكوميدى مازال يرقد فى غرفة العناية المركزة ولم يتخذ الأطباء قرارا بخروجه إلى إحدى الغرف العادية.