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بيراميدز يتخطى النجوم بثنائية نظيفة

الخميس 23/مايو/2019 - 12:11 ص
بيراميدز يتخطى النجوم بثنائية نظيفة
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علاء خليف
 
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حقق فريق بيراميدز فوزًا سهلًا على حساب فريق النجوم بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019.


حملت ثنائية بيراميدز توقيع كل من، محمد فاروق والاكوادوري جون سيفوينتي في الدقيقتين 3، 14 من زمن اللقاء، ليحصد فريق بيراميدز 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري الممتاز.


بهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلي 69 نقطة ويتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز خلف الأهلي المتصدر بـ 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة.


بينما توقف رصيد النجوم عند 25 نقطة وضمن الهبوط رسميًا لدوري القسم الثاني منذ الجولات الماضية بالدوري الممتاز.

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