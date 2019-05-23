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جامعة بني سويف: الامتحانات مستمرة اليوم الخميس

الخميس 23/مايو/2019 - 07:45 ص
جامعة بني سويف: الامتحانات مستمرة اليوم الخميس
اجتماع مجلس جامعة بني سويف
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أحمد فتحي الدسوقي
 
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قرر مجلس جامعة بني سويف رقم (171) بتاريخ 22 مايو الجاري برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، استمرار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني اليوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري على مستوى كافة كليات الجامعة طبقا لجداول الامتحانات المعلنة مسبقا.

وأوصى رئيس الجامعة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة غدًا داخل اللجان الإمتحانية، 

كما أعلن رفع حالة الاستعداد القصوى داخل اللجان الطبية والمراقبات الطبية بجانب إعداد المستشفى الجامعي لاستقبال الحالات فى حالة استدعت الظروف لذلك..
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