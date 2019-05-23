الأرصاد تكشف حقيقة تسجيل القاهرة أعلى درجة حرارة في العالم

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية حقيقة تسجيل القاهرة أعلى درجة حرارة في العالم قائلًا: " كلام السوشيال ميديا غير علمي أو صحيح"، لافتًا إلى أن هناك أماكن في السعودية وليبيا درجات الحرارة أعلى من 47 درجة مئوية.





وقال "عبدالعال" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد اليوم 46 درجة مئوية ولن ترتفع عن ذلك غدا، وهي الأعلى على مستوى مصر، لافتًا إلى أن القاهرة ستسجل 45 درجة مئوية غدا، وشمال الصعيد 44 درجة مئوية.





وناشد المواطنين اتباع النصائح والتعليمات الخاصة بفترة الصيف، تفاديا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري، مضيفًا: يجب عدم التعرض للشمس فترات طويلة، كما يجب ارتداء قبعات شمسية لتفادي الإصابة خلال ساعات الذروة التي تبدأ من 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان، فضلًا عن التوجه لأقرب مركز علاجي أو مستشفى في حالة الإصابة بأي نوع من الإجهاد الحراري".

