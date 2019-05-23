عاجل.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.









وتقدم النادي الأهلي بهدف أول عن طريق وليد أزارو من تمريرة رائعة جاءته عن طريق صالح جمعة بالدقيقة "٧٧" ثم تعادل كريم بامبو بهدف للدراويش بالدقيقة "٨٧".









وفيما يلي نرصد ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي:

١- الأهلي: ٧٤ نقطة

٢- بيراميدز: ٦٩ نقطة

٣- الزمالك: ٦٦ نقطة

٤- المصري: ٤٩ نقطة

٥- المقاولون: ٤٧ نقطة

٦- مصر المقاصة: ٤٥ نقطة

٧- الإسماعيلي: ٤٢ نقطة

٨- طلائع الجيش: ٤٠ نقطة

٩- إنبي: ٣٩ نقطة

١٠- سموحة: ٣٨ نقطة

١١- الإنتاج الحربي: ٣٧ نقطة

١٢- وادي دجلة: ٣٧ نقطة

١٣- الاتحاد السكندري: ٣٦ نقطة

١٤- الجونة: ٣٦ نقطة

١٥- حرس الحدود: ٣٦ نقطة

١٦- بتروجيت: ٣٤ نقطة

١٧- الداخلية: ٢٧ نقطة

١٨- النجوم: ٢٧ نقطة