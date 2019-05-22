الأرصاد: ارتفاع جديد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل ولن تصل إلى 45

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كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انخفاض الموجة الحارة على البلاد، مشيرًا إلى أنها ستكون يوم السبت المقبل وستكون درجة الحرارة 36 درجة مئوية.





وقال "عبدالعال" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن منخفضًا قادمًا من السعودية تسبب في ارتفاع درجات الحرارة.





ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك ارتفاع تدريجي الأسبوع المقبل بدءا من الأحد، ولن تصل إلى 45 درجة مئوية.

