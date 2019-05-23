نائب رئيس حزب الحرية: علاقة مصر مع جميع دول العالم جيدة





وأشار إلى أن مصر قامت بعمل علاقات خارجية مع جميع دول العالم ما عدا الدول الراعية للإرهاب، متابعًا: "مصر علاقتها جيدة مع جميع دول العالم".

قال المستشار أبو الحسن رمضان، نائب رئيس حزب الحرية، إنمصر بدأت تضع السياسة الخارجية نصب أعينها، موضحًا أن مصر كانت تتجه دائمًا لأمريكا فتفقد الثقة في روسيا والعكس صحيح.وأضاف "رمضان"، خلال برنامج "الأبعاد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تطوير العلاقات مع الثلاث قوى السياسية؛ روسيا، أمريكا، والصين.