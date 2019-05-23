ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نائب رئيس حزب الحرية: علاقة مصر مع جميع دول العالم جيدة

الخميس 23/مايو/2019 - 12:59 ص
نائب رئيس حزب الحرية: علاقة مصر مع جميع دول العالم جيدة
المستشار أبو الحسن رمضان
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال المستشار أبو الحسن رمضان، نائب رئيس حزب الحرية، إنمصر بدأت تضع السياسة الخارجية نصب أعينها، موضحًا أن مصر كانت تتجه دائمًا لأمريكا فتفقد الثقة في روسيا والعكس صحيح.

وأضاف "رمضان"، خلال برنامج "الأبعاد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تطوير العلاقات مع الثلاث قوى السياسية؛ روسيا، أمريكا، والصين.


وأشار إلى أن مصر قامت بعمل علاقات خارجية مع جميع دول العالم ما عدا الدول الراعية للإرهاب، متابعًا: "مصر علاقتها جيدة مع جميع دول العالم".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
2
x
22:00
0
النجوم
الإسماعيلي
0
x
22:00
1
الأهلي