عاجل.. أول تعليق رسمي من "الأرصاد" على الموجة الحارة





وأضاف عبدالعال، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن درجة الحرارة اليوم 43 درجة مئوية وغدا 45 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن "سينسور " السيارة يقيس درجة حرارة حول السيارة والموتور والصاج لذلك يقيس درجة الحرارة أعلى بكثير عن الطبيعية.

علق الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية على ارتفاع درجات الحرارة اليوم قائلًا: ده طبيعي، لأن الجزء الثاني من فصل الربيع تكون درجات الحرارة أعلى من الصيف، وهذه ليست المرة الأولى، مشيرًا إلى أن أقصى درجة حرارة وصلت لها القاهرة 48 درجة مئوية في نفس التوقيت.ولفت إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حريصة على تنبيه المواطنين بدرجات الحرارة الصحيحة حتى لا تفقد مصداقيتها، معلقا: " مش هنعرف نشتغل تاني لو مفيش مصداقية".