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نشأت الديهي يكشف علاقة الإخوان بالثورة الإيرانية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:44 م
نشأت الديهي يكشف علاقة الإخوان بالثورة الإيرانية
نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه يقصد من اسم برنامجه "أهل الشر"، كل من يتخذ من الدين وسيلة لتحقيق أهداف دنيوية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن هناك تشابه بين جماعة الإخوان والحركة الماسونية العالمية، حيث يوجد تشابه من حيث نظام البيعة وطقوسها.

وأوضح أن هناك تلاقي أيضا بين أفكار جماعة الإخوان والحركة الدولية الصهيونية، حيث فضحها بعض قيادات الإخوان.

وتابع: "هناك تلاقي دائم وحبل سري يربط جماعة الإخوان بأفكارها والثورة الإيرانية وليس الشعب الإيراني".
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