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الأهلي يفقد ياسر إبراهيم أمام المقاولون للإيقاف

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:43 م
الأهلي يفقد ياسر إبراهيم أمام المقاولون للإيقاف
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علي نبوي
 
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تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف.

وحصل مدافع الأهلي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، ليتأكد غيابه عن مباراة المقاولون العرب.

ويواجه الأهلي المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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المزيد عن: ياسر إبراهيم المقاولون الأهلي الإسماعيلي
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