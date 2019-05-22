عاجل.. أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي (فيديو)
الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:40 م
محمد مرعي
Advertisements
Advertisements
سجل المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي الهدف الأول لفريقه أمام الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.
Advertisements
المزيد عن: وليد أزارو الأهلي الإسماعيلي أزارو
- عاجل.. أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإنتاج الحربي (فيديو)
- عاجل.. أزارو يضرب شباك الإنتاج الحربي بالهدف الثاني (فيديو)
- عاجل.. أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك المقاولون "فيديو"
- عاجل.. أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك النصر "فيديو"
- عاجل.. أزارو يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري "فيديو"
- عاجل.. وليد أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي (فيديو)
- عاجل.. كاسونجو يسجل الهدف الرابع للزمالك في شباك إنبي (فيديو)
- عاجل.. أحمد علي يضرب شباك الأهلي بالهدف الأول (فيديو)
- الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك الداخلية (فيديو)
- عاجل.. عمر السعيد يسجل الهدف الأول للزمالك أمام الإسماعيلي (فيديو)