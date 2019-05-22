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عاجل.. أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي (فيديو)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:40 م
عاجل.. أزارو يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي (فيديو)
أزارو
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محمد مرعي
 
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سجل المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي الهدف الأول لفريقه أمام الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.
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