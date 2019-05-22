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عاجل.. برشلونة يعلن عن صفقته الكبري الأسبوع المقبل

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:33 م
عاجل.. برشلونة يعلن عن صفقته الكبري الأسبوع المقبل
برشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني بات قريبًا من التعاقد مع ماتياس دي ليخت نجم آياكس الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية بأن برشلونة يطمح في إعلان صفقة دي ليخت نجم آياكس الهولندي خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي ليخت حسم قراره بالانتقال لبرشلونة مهما كانت العروض المالية من الفرق الأخرى المهتمة بضمه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن مينو ريولا وكيل أعمال دي ليخت كان وراء تعطل صفقة انتقال دي ليخت لبرشلونة في الفترة الماضية لأنه يريد الحصول على 14 مليون يورو كعمولة من الصفقة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن دي ليخت يمتلك عروض أخرى من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونخ علما بأن آياكس يريد بيعه مقابل 75 مليون يورو.

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