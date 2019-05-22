استقالة زعيمة المحافظين في البرلمان البريطاني
الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:32 م
وكالات
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استقالت زعيمة المحافظين في مجلس العموم أندريا ليدسوم، الأربعاء، لرفضها الطريقة التي تدير بها رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي عملية انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المستقيلة في رسالة إلى رئيسة الوزراء، أنها "لا أعتقد أن خطتنا ستحقق نتيجة استفتاء 2016، عندما اختار 51.9% من الناخبين انسحاب البلاد من الاتحاد".
وكانت ليدسوم إحدى خصوم ماي في الانتخابات التمهيدية للحزب قبل 3 أعوام، واقترحت ماي أول أمس الثلاثاء مشروع قانون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي يسمح للنواب بالتصويت على الدعوة لاستفتاء ثانٍ في هذا الصدد.
وتضيف الزعيمة ضغوطاً جديدة على ماي التي تعهدت بتحديد موعد استقالتها وانتخابات تمهيدية في حزبها بعد تصويت البرلمان مجدداً على اتفاق بريكست في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.
وقال رئيس لجنة 1922، التي تضم النواب المحافظين، غراهام برادي الأربعاء إنه "سيجتمع مع رئيسة الوزراء الجمعة المقبل في لقاء قد يحدد مستقبل ماي".
وذكرت المستقيلة في رسالة إلى رئيسة الوزراء، أنها "لا أعتقد أن خطتنا ستحقق نتيجة استفتاء 2016، عندما اختار 51.9% من الناخبين انسحاب البلاد من الاتحاد".
وكانت ليدسوم إحدى خصوم ماي في الانتخابات التمهيدية للحزب قبل 3 أعوام، واقترحت ماي أول أمس الثلاثاء مشروع قانون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي يسمح للنواب بالتصويت على الدعوة لاستفتاء ثانٍ في هذا الصدد.
وتضيف الزعيمة ضغوطاً جديدة على ماي التي تعهدت بتحديد موعد استقالتها وانتخابات تمهيدية في حزبها بعد تصويت البرلمان مجدداً على اتفاق بريكست في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.
وقال رئيس لجنة 1922، التي تضم النواب المحافظين، غراهام برادي الأربعاء إنه "سيجتمع مع رئيسة الوزراء الجمعة المقبل في لقاء قد يحدد مستقبل ماي".
ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا اليوم الخميس في انتخابات قد يحتل فيها حزب المحافظين المرتبة الخامسة، وفقاً للاستطلاعات.
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