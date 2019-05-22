ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استقالة زعيمة المحافظين في البرلمان البريطاني

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:32 م
استقالة زعيمة المحافظين في البرلمان البريطاني
أندريا ليدسوم
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
استقالت زعيمة المحافظين في مجلس العموم أندريا ليدسوم، الأربعاء، لرفضها الطريقة التي تدير بها رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي عملية انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي.



وذكرت المستقيلة في رسالة إلى رئيسة الوزراء، أنها "لا أعتقد أن خطتنا ستحقق نتيجة استفتاء 2016، عندما اختار 51.9% من الناخبين انسحاب البلاد من الاتحاد".



وكانت ليدسوم إحدى خصوم ماي في الانتخابات التمهيدية للحزب قبل 3 أعوام، واقترحت ماي أول أمس الثلاثاء مشروع قانون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي يسمح للنواب بالتصويت على الدعوة لاستفتاء ثانٍ في هذا الصدد.



وتضيف الزعيمة ضغوطاً جديدة على ماي التي تعهدت بتحديد موعد استقالتها وانتخابات تمهيدية في حزبها بعد تصويت البرلمان مجدداً على اتفاق بريكست في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.



وقال رئيس لجنة 1922، التي تضم النواب المحافظين، غراهام برادي الأربعاء إنه "سيجتمع مع رئيسة الوزراء الجمعة المقبل في لقاء قد يحدد مستقبل ماي".


ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا اليوم الخميس في انتخابات قد يحتل فيها حزب المحافظين المرتبة الخامسة، وفقاً للاستطلاعات.
Advertisements
المزيد عن: زعيمة المحافظين البريطاني البرلمان استقالة أندريا ليدسوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
2
x
22:00
0
النجوم
الإسماعيلي
0
x
22:00
1
الأهلي