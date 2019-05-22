ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:36 م
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن طقس الغد الخميس 23 مايو 2019، موضحة أن الطقس سيستمر شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، لطيف ليلًا.

وأضافت "الأرصاد"، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستقل في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شكال الصعيد، وأن الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
Advertisements
المزيد عن: طقس حار طقس الخميس درجات الحرارة حالة الطقس يوم الخميس حالة الطقس توقعات الأرصاد اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
2
x
22:00
0
النجوم
الإسماعيلي
0
x
22:00
1
الأهلي