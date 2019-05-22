بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن طقس الغد الخميس 23 مايو 2019، موضحة أن الطقس سيستمر شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، لطيف ليلًا.



وأضافت "الأرصاد"، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستقل في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شكال الصعيد، وأن الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

