"الشؤون الإسلامية" تكمل تعيين 7122 خطيباً وإماماً ومؤذناً
الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:26 م
الفجر السعودي
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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأربعاء، تعيين 7122 خطيباً وإماماً ومؤذناً في مختلف فروع الوزارة بمناطق المملكة، وذلك في إطار العناية بالمساجد ومنسوبيها، وتوفير كل ما تحتاج إليه.
وأفاد بأن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما يحقق قيامها بالواجب المناط بها في نشر الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.
ورفع الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في ختام تصريحه أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة، سائلاً المولى عزوجل أن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح له بهذه المناسبة، أن جميع من تم تعيينهم قد استكملوا مسوغات التعيين النظامية، وسيستمر استكمال التعيين لدفعات أخرى من الخطباء والأئمة والمؤذنين لسد الحاجة القائمة في وظائف المساجد.
وأفاد بأن الوزارة تحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما يحقق قيامها بالواجب المناط بها في نشر الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.
ورفع الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في ختام تصريحه أسمى آيات الشكر والعرفان لولاة الأمر على ما يولونه من عناية واهتمام ببيوت الله، عمارة وصيانة ونظافة، سائلاً المولى عزوجل أن يجزيهم خير الجزاء، على ما يقدمونه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.
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