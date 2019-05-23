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رئيس جامعة السويس: امتحانات كليات الجامعة مستمرة اليوم ولا يوجد تأجيل

الخميس 23/مايو/2019 - 02:29 ص
رئيس جامعة السويس: امتحانات كليات الجامعة مستمرة اليوم ولا يوجد تأجيل
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أبوبكر عبد المعز
 
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أكد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، أن الخميس هو يوم عمل عادي وتعقد الامتحانات في مواعيدها المقررة سلفا، ولا صحة لما يتردد من اشاعات بخصوص تأجيل الامتحان غدا، وكل ما يتردد هو محض اشاعات.

وتستمر أعمال الامتحانات بكافة الكليات بجامعة السويس والالتزام بالمواعيد والجداول المخصصة للامتحانات.
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