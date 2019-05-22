ملخص الحلقة الـ17 من "أبو جبل".. حسن يبدأ من الصفر في تأسس شركة مقاولات

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "أبو جبل"، بطولته الفنان مصطفى شعبان، اجواء من الدرما والحزن، والتشويق والاثارة.









قرر حسن أبو جبل، تأسيس شركة للمقاولات، بالمبلع المالي الذي تبقى منه بعد ان وزع على اشقائه حق بيع الشركة، وقام بدراسة المشروع بصحبة زوجته مريم، ومدير الحسابات الذي كان يعمل بالشركة التي تم بيعها.









فيما قرر سعد رزق اشقاء حسن أبو جبل، ان يأسسو شركة للمقاولات ايضًا، مع ارمله شقيقهم "غالي"، ولكن حدس خلاف على ادراة الشركة، ولم ينجح تنفيذ المشروع.





بينما يخطط وجيه أبو يزيد، حما سعد أبو جبل، لحبس زوج ابنته، بعقد بيع أرض تابع لأراضي الدولة، ولكنه مزور، وذلك لتعديه عليه، واهانته، فضلًا عن تهديد زوجته بطلبها في بيت الطاعة اذا لم تعود الى منزل الزوجية.





تفاجأ حسن أبو جبل، بحضور عمال شركته التي قام ببيعها، حتى يردو له جميلن ويبدأو العمل بشركته الجديدة التي عزم على تأسيسها، ولكن عدم توفر ميزانيه كبيره عجز على توفير عماله كافيه.









المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.



