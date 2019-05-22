"المنصور": التحالف لم يقصف بيوتًا أو مساجد أو أسواق
كشف المستشار منصور المنصور، المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن قصف التحالف العربي لدعم الشرعية لقوارب في جزيرة البادي جاء بعد التحقق من وجود تجمع لعناصر مليشيا الحوثي وزوارق تهريب أسلحة في الجزيرة؛ ما يسقط عنها حماية الأعيان المدنية.
وأكد "منصور"، عدم صحة الادعاءات بقصف التحالف لسوق للخضار بمديرية بيت الفقيه بالحديدة، موضحًا أن القصف استهدف عناصر حوثية وكان يبعد 12 كيلومترا عن مكان الادعاء، وأن السوق لم يتعرض لأي قصف جوي.
كما فنّد الادعاء بقصف التحالف مسجدا بقرية حضران بمحافظة صنعاء، حيث أوضح أنه بعد التقييم ومعلومات استخباراتية تبين وجود مخزن أسلحة في المنطقة ولا توجد أي مساجد في نطاق القصف.
وعن الادعاء بقصف منزل في محافظة البيضاء، قال: "قوات التحالف كانت تستهدف منظومة اتصالات عسكرية على مسافة بعيدة من المنزل الذي لم يتعرض لأي أضرار ناتجة عن القصف".
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