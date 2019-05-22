إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة في الأسبوع المقبل

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، التوصل لاتفاق على تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بين الأحزاب الإسرائيلية التي وافقت على الانضمام للائتلاف الحكومي.





وقال أردان، حسب ما نقلت القناة الإسرائيلية الـ13، إن "الحكومة ستعلن، الثلاثاء المقبل".





وذكرت القناة الـ12، تسجيل تقدم حقيقي في الحوار بين ليبرمان وناتنياهو، قد يفضي لإعلان الحكومة، خلال الأسبوع المقبل.

واجتمع ليبرمان ونتانياهو بحضور مسؤولين أمنيين إسرائيليين، للتباحث حول تجاوز العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وانضمام ليبرمان للائتلاف الحكومي.





ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية، ماهية الاتفاق بين ليبرمان ونتانياهو، وتجاوز العقبات الخاصة بإقرار قانون التجنيد، وملف التعامل مع تفاهمات التهدئة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.





ويأتي الاتفاق، قبل أسبوع ونصف من المهلة الإضافية التي طلبها نتانياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، حيث نجح نتنياهو في حشد 60 صوتاً في الكنيست الإسرائيلي.





وبالاتفاق مع ليبرمان يرتفع عدد مقاعد الأحزاب الممثلة في الحكومة لـ65 مقعداً، في وقت يحتاج فيه نتنياهو إلى 61 لتمرير الحكومة الإسرائيلية.