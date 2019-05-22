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النقاز والسعيد يشاركان في مران الزمالك

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:19 م
النقاز والسعيد يشاركان في مران الزمالك
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رامي بشاي
 
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حرص حمدي النقاز وعمر السعيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد والمشاركة في التدريبات الجماعية المقامة حاليا استعدادا لمواجهة نهضة بركان بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل.

وشارك الثنائي في المران على الرغم من عدم مشاركتهما في مباراة نهضه بركان الأحد المقبل بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني

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المزيد عن: نهائى الكونفدرالية اياب نهائي الكونفدرالية النهضه
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