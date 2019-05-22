النقاز والسعيد يشاركان في مران الزمالك
الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:19 م
رامي بشاي
Advertisements
Advertisements
حرص حمدي النقاز وعمر السعيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد والمشاركة في التدريبات الجماعية المقامة حاليا استعدادا لمواجهة نهضة بركان بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل.
وشارك الثنائي في المران على الرغم من عدم مشاركتهما في مباراة نهضه بركان الأحد المقبل بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني
Advertisements
المزيد عن: نهائى الكونفدرالية اياب نهائي الكونفدرالية النهضه
- طبيب الأهلي يؤكد جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة بيدفيست
- تدريبات بدنية لـ"عمرو جمال" و"بركات" في مران الأهلي
- مران الزمالك.. زيزو وحفني ينتظمان في تدريبات الفريق وتدريبات تأهيلية لـ"كاسونجو وأحداد"
- الزمالك يستعد لنهضة بركان بدون راحة
- خناقة الأهلي والزمالك تشتعل على مهاجم سموحة
- الزمالك يفقد "ظهيره الدولي" في نهائي الكونفدرالية
- أمير مرتضى: ننتظر مساندة جماهيرية كبيرة والنتيجة ليست سيئة
- بشرى سارة للزمالك قبل إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية
- جروس يحدد بديلي النقاز والسعيد أمام بركان
- خبر سار لجماهير الزمالك قبل موقعة نهائي الكونفدرالية