أحمد موسى عن بطاقة مشجع: "محدش هيقدر يتاجر فيها"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك نظام جديد لحجز وشراء التذاكر الخاصة بمباريات كأس الأمم الإفريقية القادمة، مشيرًا إلى أن البطولة تبدأ 21 يونيو المقبل.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم حجز "بطاقة مشجع "عن طريق الموقع الإلكتروني، وستشمل على بيانات صاحبها والصورة، وبناء عليها سيدخل المشجع للمباريات.



وأشار إلى أن "بطاقة مشجع" تشبه بطاقة الرقم القومي بمعنى غير مسموح بإعطاء البطاقة لأحد أخر، وكل شخص مسئول عن نفسه، مضيفًا: "من يخالف التعليمات سيعاقب وفقا للقانون".



وتابع أن تلك الآلية مطبقة في كافة أنحاء العالم، حرصا على عدم وجود أي شغب، حيث تقود تلك البطاقات علي تحديد هوية كل مشجع داخل المدرجات، محذرًا من حجز تذاكر وبيعها لهم من قبل المضاربين بالسوق السوداء، معقبًا: "الدولة المصرية لن تسمح بالهرج أو الشغب في البطولة".

