ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عزيزة جلال تفاجئ محبيها وتعود للغناء مجددًا بعد 35 عاما من الاعتزال (فيديو)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:09 م
عزيزة جلال تفاجئ محبيها وتعود للغناء مجددًا بعد 35 عاما من الاعتزال (فيديو)
عزيزة جلال
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
عادت الفنانة عزيزة جلال، للغناء من جديد، بعد غياب أكثر من 35 عامًا، لتفاجئ محبيها ومعجبيها، وذلك من خلال برنامج "اللقاء من الصفر" والذي سيُذاع على قناة MBC الفضائية. 

وقامت عزيزة جلال بالغناء في أول ظهور لها عقب عودتها للغناء مجددًا أغنيتها الشهيرة "مستنياك"، وكشفت عزيزة جلال خلال لقائها بالبرنامج عن تفاصيل تذاع لأول مرة عن قصة حياتها.

جدير بالذكر أن عزيزة جلال اعتزلت الفن بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.

Advertisements
المزيد عن: عزيزة جلال تعود للغناء عزيزة جلال الفنانة عزيزة جلال الفنانة المغربية عزيزة جلال اعتزال عزيزة جلال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
2
x
22:00
0
النجوم
الإسماعيلي
0
x
22:00
1
الأهلي