عزيزة جلال تفاجئ محبيها وتعود للغناء مجددًا بعد 35 عاما من الاعتزال (فيديو)
الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:09 م
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عادت الفنانة عزيزة جلال، للغناء من جديد، بعد غياب أكثر من 35 عامًا، لتفاجئ محبيها ومعجبيها، وذلك من خلال برنامج "اللقاء من الصفر" والذي سيُذاع على قناة MBC الفضائية.
وقامت عزيزة جلال بالغناء في أول ظهور لها عقب عودتها للغناء مجددًا أغنيتها الشهيرة "مستنياك"، وكشفت عزيزة جلال خلال لقائها بالبرنامج عن تفاصيل تذاع لأول مرة عن قصة حياتها.
جدير بالذكر أن عزيزة جلال اعتزلت الفن بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.
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