صابرين تكشف تفاصيل كسر رغدة لأنفها أثناء "الشك"

Advertisements

نفت الفنانة صابرين، ما تردد عن أن الفنانة رغدة، رغبت فى كسر أنفها، أثناء تصوير مسلسل "الشك" قائلة: "كانت بتهزر فى مسلسل الشك، ومسكت مانخيرى جامد جدا، واعتذرت لى تانى يوم وقالت لى انها كانت بتهزر، ورغدة إنسانة محترمه جدا".



وأضافت "صابرين" خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس، قائلة: " رغدة مشاكسة واحترم فيها جراءتها".