إنقاذ طفل من التشرد وإيداعه بمؤسسة الرعاية بقويسنا

وتبين أن الطفل يدعى جمعة حسن جمعة من المرج، وهو ضحية للتفكك الأسرة، نتيجة انفصال الأب عن الأم والطفل كان يعيش مع جدته وعمه، ونظرًا لقسوة الجدة والعمة على حد قول الطفل، نزل الطفل للشارع وهو حاليًا ليس له مأوى، وتم إقناعه بضرورة الإيداع في مؤسسة حفاظًا عليه من مخاطر الشارع، فتم إيداعه في مؤسسة قويسنا.

أبلغت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية أمانى النادري، بوجود طفل عمره حوالى 13 عامًا ينام في شارع النحاس بطنطا، حيث تحدثت مع الطفل وأبدى رغبته في الإيداع في مؤسسة رعاية اجتماعية، وتم التواصل والتنسيق مع وكيلة وزارة التضامن وإرسال اثنين من الفريق اليوم لمدينة طنطا في مأمورية لتلبية هذا البلاغ.