منبوذ ريال مدريد يتحدى الجميع ويقرر البقاء

أكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية المقربة من النادي الملكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل قرر البقاء وعدم الرحيل عن كتيبة زين الدين زيدان خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وتحرص إدارة الملكي على بيع اللاعب البالغ م العمر تسعة وعشرين عاماً لكن المشكلة الأكبر تكمن في أن عقده مازال به ثلاثة سنوات مقبلة والراتب السنوي الذي يحصل عليه مرتفع للغاية لن يقدر أي فريق على تحمله كونه يحصل على 17 مليون يورو خالي من الضرائب.





وكان بيل يريد لعب بعض الدقائق في مباراة بيتيس الأخيرة من أجل إكتساب عاطفة الجماهير والحصول على التشجيع اللازم لكنه إختار الضحك والفكاهه ما جعل زيدان لا يقرر الإعتماد عليه وأبلغه بعدم إتاحه أي دور له في المستقبل مع الفريق.





ويلتزم جاريث بيل ووكيل أعماله في موقف ثابت من حيث الإلتزام بالبنود التي توجد في العقد المبرم بين الطرفين حتى العام 2020 وعدم الموافقة على الإنتقال لأي فريق آخر.





وإعتبرت بعض المصادر الصحفية أن ما يفعله بيل ووكيله ما إلا إستفزاز للإدارة التي تصر على بيعه ويرغب الويلزي في أن يلحق بمعسكر الفريق الذي سينطلق في مونتريال للتحضير إلى الموسم المقبل.



