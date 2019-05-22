التعليم: هذا ما سيتم مع الطلاب الممتحنين ورقيًا



وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم: "سيتم تصحيح المادة من عدد الأسئلة التي قام الطالب بحلها وسنعتبرها النهاية العظمى للمادة"، لافتًا إلى أن الطالب الذي حدث لديه مشكلة على السيرفر أثناء أدائه الامتحان سيتم مراعاته.



وحول ماتردد عن صعوبة مادة الأحياء قال إن الوزارة تعمل على نظام يستبعد الأسئلة الصعبة والأسئلة السهلة جدًا بمعنى أن هناك معالجات تتم وفقا للنظريات الحديثة للتصحيح، معلقًا: "عايز الولاد يطمنوا".



ونوه إلى أن الامتحانات مواصفتها 50% فهم، و40% تطبيق، و10% مستويات عليا، متابعًا: "50% هو إعادة صياغة للي موجود في الكتاب، وبطمئن الولاد".



قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تراعي أعطال السيستم وصعوبة الامتحانات، مشيرًا إلى أن نسبة امتحان طلاب الثانوي على السيرفر منذ بداية الامتحان 99%.وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه سيتم احتساب الدرجات المعتادة للطلاب الذين تم تحويل امتحاناتهم من إلكتروني للورقي، موضحًا: "في حالة الطالب الذي تم تحويله من النظام الإلكتروني إلى الورقي أى لديه امتحانين وقد يكون لم يستكمل الامتحانين سنعمل على تعويضه".