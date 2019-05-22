التفاصيل الكاملة لحلقة حلا شيحه مع رامز في الشلال وتصدرها تويتر

حلت الفنانة حلا شيحه ، تريند علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد حلقة "رامز في الشلال" حيث انضمت شيحة، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز في الشلال"، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.





وبدأ رامز جلال، الحلقة بمقدمة عن حلا وصفها فيها بالهوائية وتناول فيها قصة اعتزال حلا للفن وارتدائها للحجاب، ثم قرار عودتها مرة أخرى.





انهارت الفنانة حلا شيحه ، من البكاء عقب سقوطها فى الشلال، أثناء تصويرها الإعلان الوهمى فى اطار مقلب رامز، ومشاهدتها الغوريلا الضخمة.





وأصيبت الفنانة حلا شيحه ، بنوبة خوف شديدة بعد وقوعها في فقرة الشلال، ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.





واحتمت حلا شيحه في أحضان رامز جلال، المتنكر في زي رجل الإنقاذ إلى جوارها في الزودياك، وسط النهر.





وفي نهاية الفقرة أصيبت حلا بحالة انهيار شديدة ودخلت في نوبة بكاء شديدة إلى أن تم إنقاذ الزودياك.



