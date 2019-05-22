من بينهم هدف الريال.. 6 نجوم يجب على ليفربول التعاقد معهم في الصيف





قدم نادي نادي ليفربول موسماً استثنائياً تحت قيادة الألماني يورجن كلوب حيثُ صارع الأحمر على لقب الدوري الانجليزي حتى الجولة الأخيرة من المسابقة لولا تفوق مانشستر سيتي بنقطة لكان الريدز حصل على اللقب الغائب منذ زمن طويل.





وكان نادي ليفربول قد تمكن من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة برشلونة برباعية نظيفة في ريمونتادا تاريخية على ملعب الآنفيلد، ذلك بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية نظيفة.





ونشرت صحيفة "FourFourTwo" أسماء 6 لاعبين يجب على ليفربول التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم:





- تيمو فيرنر (لايبزيغ):

وكانت إدارة لايبزيغ قد ألمحت برحيل مهاجمها منذ أيام إلى ليفربول حيثُ قال رالف رانجنيك رئيس نادي ليفربول عبر قناة "Sport1" التليفزيونية الألمانية: "موقفنا أنه إذا لم يجدد العقد فعليه تغيير النادي، سيتعين عليه أولًا الاتفاق مع النادي ويتعين على الفريق الذي يرغب في ضمه، التواصل معنا".





وحاول نادي ريال مدريد ضم فيرنر في الميركاتو الشتوي ولكن لم تسير المفاوضات بين الطرفين على ما يرام.





- باولو ديبالا (يوفنتوس):

يقترب مهاجم يوفنتوس من الرحيل عن اليوفي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني عقب وصول كريستيانو رونالدو في صيف 2018 ويهتم بضمه عدد من الفرق لعل أبرزها؛ ريال مدريد.





- توني لاتو (فالنسيا):

توني يجيد اللعب في مركز المدافع مع نادي فالنسيا ويقدم مستويات متميزة ولعب مع فريقه هذا الموسم 13 مباراة وسجل هدف وذلك في مختلف البطولات.





- حكيم زياش (أياكس):

ظهر المغربي بمستوى مميز مع الفريق الهولندي فقد وصل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وتشير تقارير صحفية إلى أن اللاعب يفضل الانتقال إللا الأحمر بدلاً من مانشستر يونايتد الذي دخل سباق التعاقد معه.





- دايوت أوباميكانو (لايبزيغ):

يلعب الفرنسي أوباميكانو كمدافع مع نادي لايبزيغ ويمكن أن يكون إضافة قوية للفريق الانجليزي بجانب فان ديك.





- حسام عوار (ليون):

قال موقع "سبورتس مول" البريطاني، أن نادي ليفربول لديه اهتمام كبير بالتعاقد مع حسام عوار لاعب وسط نادي أولمبيك ليون بعد ظهوره بمستويات متميزة مؤخراً.



