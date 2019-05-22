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رانيا منصور تجهض جنينها بعد تخلي مهند الحمدي عنها في دفعة القاهرة17

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:08 م
رانيا منصور تجهض جنينها بعد تخلي مهند الحمدي عنها في دفعة القاهرة17
رانيا منصور
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" إجهاض نادية جنينها في شهره الخامس بعد تخلي زوجها ناصر عنها، وغامرت نزهة بحياتها لإنقاذ فهد، وذلك بعد إعلان غارة جوية، ولكنها حين علمت أن فهد محبوس وحده في منزله منذ ٤ أيام، ذهبت إليه لتكون معه.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

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