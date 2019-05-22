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شاكيري: نفكر ببطئ في مباراة توتنهام

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:15 م
شاكيري: نفكر ببطئ في مباراة توتنهام
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مني العوضي
 
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تحدث السويسري شيردان شاكيري نجم نادي ليفربول، عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع الريدز مع توتنهام وذلك يوم السبت 1 يونيو المقبل.

وقال شاكيري، في تصريحاته عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "يمكننا أن نحقق الكثير من خلال وحدتنا، هذا هو الشئ الأهم بالنسبة لنا كمجموعة أن نتعاون معاً، حيث يمكننا أن نحقق الكثير من الأشياء معاً ولقد رأينا ذلك خاصةً في مباراة برشلونة".

وتابع: "لقد كان لدينا بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا، لذلك أظهرنا تماسكنا القوي للغاية، ومن المهم أن يكون لدينا دائماً هذا الشئ وخصوصاً لتلك المباراة القادمة".

وأكمل: "من الواضح عقلياً إننا نفكر ببطئ لهذه المباراة، الأمر الأهم هو التحضير وأن نكون مستعدين لهذه المباراة المهمة".

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