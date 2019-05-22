"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس".. تعرف علي التفاصيل!
الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:08 م
يارا أحمد
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تواجد "الفجر الفني" بكواليس تصوير مسلسل "زي الشمس " بإحدي المستشفيات بمنطقة الدقي، والمشهد عبارة عن إصابة رأس الطفل يوسف "ياسين" نجل الفنانة الراحلة "غنوة"، وتتواجد بجانبه "نور" دينا الشربيني و "مصطفي" أحمد داوود، ويتواجد المخرج احمد مدحت، مخرج الوحدة الثانية.
"زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.
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