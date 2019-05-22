ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الفجر الفني" في كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس".. تعرف علي التفاصيل!

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:08 م
الفجر الفني في كواليس تصوير مسلسل زي الشمس.. تعرف علي التفاصيل!
دينا الشربيني
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements
تواجد "الفجر الفني" بكواليس تصوير مسلسل "زي الشمس " بإحدي المستشفيات بمنطقة الدقي، والمشهد عبارة عن إصابة رأس الطفل يوسف "ياسين" نجل الفنانة الراحلة "غنوة"، وتتواجد بجانبه "نور" دينا الشربيني و "مصطفي" أحمد داوود، ويتواجد المخرج احمد مدحت، مخرج الوحدة الثانية.

"زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي