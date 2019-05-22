"الأرصاد" تكشف سبب الموجة الحارة وموعد انكسارها
الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:17 م
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، سبب الموجة الحارة، موضحة أن هذه الموجة الحارة من سمات فصل الربيع.
وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن جمهورية مصر العربية تتأثر بموجة شديدة الحرارة علي كافة الانحاء تبلغ ذروتها يوم الخميس، وتصل معها درجات الحرارة الي 45 درجة علي محافظة القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، كما تؤثر علي السواحل الشمالية وتصل معها الحرارة الي 40 درجة كما ترتفع أيضًا درجات الحرارة الصغري علي كافة الانحاء.
وناشدت "الأرصاد"، المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة، لافتة إلى أن الموجة الحارة ستنكسر يوم السبت الموافق 25 مايو 2019.
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