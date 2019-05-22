رسمياً.. مونديال قطر بمشاركة 32 منتخب ودخول دول خليجية فى التنظيم أصبح غير مطروح





قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ، أن مونديال قطر 2022 لن تتم زيادة المنتخبات المشاركة به، على أن يكون وفقاً للنظام القديم بمشاركة 32 منتخب.





ويشارك 32 منتخب وليس 48 كما كان مطروح على طاولة الفيفا خلال الفترة السابقة، على أن يتم زيادة عدد المنتخبات بداية من النسخة التالية 2026 والمقرر إقامتها فى أمريكا وكندا والمكسيك .





ونفى أيضاً الاتحاد الدولى، دخول دول خليجية أخرى فى التنظيم لم يعد مطروحًا ذلك الأمر.



