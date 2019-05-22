بتروجت يرفض خوض مباراة المقاولون حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص في الدوري

قرر نادى بتروجت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التى مقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.



ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون فى نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.



ويتمسك نادي بتروجت بشكل قاطع بعدم إستبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقاً لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقاً لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولاً قبل مواجهة بتروجيت، وأيضاً لعب المباريات المؤجله لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34.



