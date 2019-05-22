السلطة الفلسطينية تعلن رسمياً موقفها من مؤتمر البحرين حول صفقة القرن

اعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، ترسميًا بمقاطعتها لمؤتمر البحرين الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" .





كانت قد أرسلت الولايات المتحدة أمس دعوة رسمية لـ إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده في البحرين يوم الأحد المقبل، والمعنى بتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية والذي يعتبر خطوة أولى في صفقة القرن الأمريكية لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.





وتعتزم واشنطن عقد مؤتمر اقتصادي دولي في البحرين يومي 25 و26 يونيو المقبل؛ للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".





ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله "إن الإدارة الأمريكية، أرسلت لإسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في البحرين الأحد المقبل".